Курьез: в Италии перепутали кандидатов в замминистры

Пост нового заместителя министра по сельскому хозяйству должен был занять профессор Франко Брага. Однако по недоразумению на эту должность был назначен другой профессор, Франческо Брага, который, как выяснилось, тоже специализируется на сельском хозяйстве.

Имя нового члена правительственного кабинета было официально объявлено. Лишь после этого "замминистра" сообщили, что его назначили на эту должность по ошибке.