Врач Майкла Джексона получил максимальный срок

Врач Конрад Мюррей, которого присяжные признали виновным в непредумышленном убийстве короля поп-музыки Майкла Джексона, приговорен к четырем годам лишения свободы - максимальному сроку, предусмотренному уголовной статьей, сообщает Би-би-си.

На процессе стороне обвинения удалось доказать, что смерть Джексона наступила из-за того, что Мюррей ввел ему смертельную дозу сильнодействующего успокоительного средства пропофол.

Судья, оглашая приговор, назвал действия Мюррея, лечившего Джексона, "ужасным нарушением доверия".

Адвокаты 58-летний Мюррея просили назначить подзащитному условное наказание - с учетом отсутствия у него криминального прошлого.