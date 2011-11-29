Врач Майкла Джексона получил максимальный срок
23:14, 29 ноября 2011Разное
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Признан виновным в непредумышленном убийстве
Врач Конрад Мюррей, которого присяжные признали виновным в непредумышленном убийстве короля поп-музыки Майкла Джексона, приговорен к четырем годам лишения свободы - максимальному сроку, предусмотренному уголовной статьей, сообщает Би-би-си.
На процессе стороне обвинения удалось доказать, что смерть Джексона наступила из-за того, что Мюррей ввел ему смертельную дозу сильнодействующего успокоительного средства пропофол.
Судья, оглашая приговор, назвал действия Мюррея, лечившего Джексона, "ужасным нарушением доверия".
Адвокаты 58-летний Мюррея просили назначить подзащитному условное наказание - с учетом отсутствия у него криминального прошлого.
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