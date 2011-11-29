5-летний мальчик упал в канализационный колодец

В Житомире 5-летний мальчик упал в трехметровый канализационный колодец.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил старший наряда батальона патрульной службы при УМВД Украины в Житомирской области Анатолий ГОРОБЕЦ.

По его словам, ребенка спасли трое патрульных инспекторов, которые оказались рядом.

А.ГОРОБЕЦ рассказал, что несчастный случай произошел в прошлый четверг, 24 ноября. Вечером мальчик вместе с мамой возвращались из поликлиники домой, не заметили открытый люк, и ребенок упал в глубокий колодец.

Трое патрульных, услышав крики матери мальчика, бросились на помощь. Двое из них помогли своему коллеге спуститься в колодец, и он поднял мальчика.

Ребенок травм не получил.