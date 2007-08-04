Столкновение двух ВАЗов на трассе Киев – Харьков: 3 человека погибли

Вблизи села Закомельское Изюмского района Харьковской области, на 609 километре автодороги Киев – Харьков – Довжанский, водитель легкового автомобиля “ВАЗ-21063” выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем „ВАЗ-21104”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека, еще 1 человек с травмами разной степени тяжести госпитализирован в райбольницу. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС. Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 204 автоаварии, в которой погибли 23 человека и 269 травмированы.