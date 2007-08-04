Во Львовской области произошла утечка 100 кг соляной кислоты

В городе Борислав Львовской области на территории автомобильного парка Долинского тампонажного управления ОАО "Укрнефть" из металлической автоцистерны емкостью 6 т произошла утечка 100 кг соляной кислоты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на данное время утечка, произошедшая вследствие разгерметизации ликвидирована, место разлива обработано каустической содой и сорбентом едкого натрия. Угрозы населению и окружающей среде нет.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.