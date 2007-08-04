Во Львовской области произошла утечка 100 кг соляной кислоты
10:18, 04 августа 2007Разное
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Причина - разгерметизация цистерны
В городе Борислав Львовской области на территории автомобильного парка Долинского тампонажного управления ОАО "Укрнефть" из металлической автоцистерны емкостью 6 т произошла утечка 100 кг соляной кислоты.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на данное время утечка, произошедшая вследствие разгерметизации ликвидирована, место разлива обработано каустической содой и сорбентом едкого натрия. Угрозы населению и окружающей среде нет.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.
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