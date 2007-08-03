Защитники животных заставили сеть магазинов отказаться от фуа гра

Британская сеть магазинов Harvey Nichols отказывается от продаж фуа гра, сообщает The Independent. Специально приготовленную гусиную печень решено изъять из продажи после того, как экологическая организация Viva! пригрозила Harvey Nichols общенациональной кампанией против деликатеса.

Представитель сети заявил, что решение отказаться от лакомства принято из коммерческих соображений. Защитники гусей отметили, что полностью удовлетворены шагом руководства компании.

Магазины Harvey Nichols продавали фуа гра в двухсотграммовых банках за 10,95 фунта стерлингов, а также свежую печень фуа гра в отделе деликатесов. Ранее природоохранные организации провели несколько демонстраций у универмагов с плакатами, изображающими гусей. На них было написано "жертвы пыток".

Производство блюда, которое состоит из печени специально выкормленных гусей, в Великобритании запрещено. Деликатес импортируется из других стран. Основными производителями блюда являются Франция и Израиль. Ранее от продаж фуа гра по этическим соображениям отказались британские сети супермаркетов Tesco, Asda, Sainsbury`s, Marks & Spencer и Co-op.

Лента.ру