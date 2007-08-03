Два года тюрьмы Хуану С. за громкую музыку

Житель поселка Монтгат в провинции Барселона получил два года тюрьмы за то, что в течение четырех лет надоедал соседям громкой музыкой, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда Каталонии.

"Хуан С. приговорен по иску соседей по лестничной клетке к двум годам заключения за то, что в период с 1999 по 2003 год включал в своей квартире музыку, в том числе в ночное время, в два раза громче, чем установлено нормой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "замеры, сделанные полицией в восьми случаях, доказывают, что уровень шума порой достигал 50 децибел, что в два раза превышает допустимый предел".

Верховный суд отменил решение суда первой инстанции, куда несколько лет назад обратились соседи, и который решил, что Хуану С. хватит лишь административной ответственности. Помимо тюремного срока, осужденный должен будет заплатить штраф в размере 730 евро.