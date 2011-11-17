Почему мы должны страдать из-за «женской прихоти» Европы и снова впадать в зависимость от России?

Буду откровенна – нет среди украинской интеллигенции сейчас человека, который бы не думал о судьбе европейской интеграции.

Об этом мы много говорим и у нас, в писательской среде. Говорим не без боли. И боль эта касается не только наших внутриукраинских перипетий.

Жаль, что мир не понимает украинских реалий, подходит к их оценкам слишком упрощенно, связывая евроинтеграцию в основном с уголовными делами против Юлии Тимошенко. Меня интересует, в первую очередь, почему в Европе не учитывают некоторых очень существенных обстоятельств. Например, того, что в начале весны в 2009 году на заседании СНБО, которое вел Президент Ющенко, тот Президент, за которого я голосовала, и за которого голосовало большинство украинского писательства, еще тогда (я хорошо помню, как по телевизору транслировали тогдашнее выступление Ющенко) было дано задание Генпрокуратуре расследовать дело вредных для Украины газовых контрактов, которые заключила Тимошенко в России.

Вспоминаю, как все люди, которым небезразлично было, сколько будем платить за газ, ждали скидки после такой засекреченной встречи госпожи Тимошенко с господином Путиным. Ану как договорятся, ведь наша премьер – такая умная и красноречивая, а господин Путин о нас говорит как о братьях. Так «по-братски» и вышло – заоблачные цены на газ в результате настоящего договора висели петлей над нашей экономикой, над газифицируемыми селами.

Понятно, что Европа над нашими проблемами не задумывается, она или о их не знает, или закрывает на них глаза, или Европе не до нас – у нее куча своих проблем. Но почему украинцы, которые являются жителями Европы, и никто нас никуда не переселит, почему мы должны страдать из-за «женской прихоти» Европы, и должны снова подпадать под зависимость от России?

Виновата сегодняшняя власть? Я не склонна оправдывать властные структуры, за многое можно их критиковать. Но эта газовая история (а она ой как нам дорого стоит) началась не сегодня – давайте смотреть правде в глаза. Вспомним, как это было в 2009 году с тем злосчастным соглашением, которое Кабмин держал в секрете даже от Президента Виктора Ющенко.

Думаю, что в Европе также должны были бы такое помнить. Чтобы размотать клубок, не спутывая и не порвав нитей. Ведь нам придется рано или поздно соткать нашу общую европейскую судьбу под европейским небом.

Мне (женщине-матери и уже прабабушке) жаль человека, который сидит в тюрьме, пусть Бог каждого от такого бережет. Но еще больше жаль Украину, ее обездоленность, которую она претерпевает от высоких цен на газ, которые принесли нам контракты Юлии Тимошенко, жаль угрозы нашей европейской перспективе. И мне больно, когда Запад кладет на одни весы криминал отдельной личности и судьбу большого государства в центре Европы.

Мария Влад, писательница, общественный деятель