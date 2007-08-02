В Полтавской области мотоцикл столкнулся с легковушкой: трое погибших

В с.Мякениква Решетиливского района Полтавской области водитель мотоцикла не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым автомобилем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло три человека (водитель мотоцикла, пассажиры мотоцикла и автомобиля) и 2 (водитель и пассажир автомобиля) с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 167 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 17 человек и 221, - травмированы.