В Полтавской области мотоцикл столкнулся с легковушкой: трое погибших
08:43, 02 августа 2007Разное
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Еще два человека госпитализированы
В с.Мякениква Решетиливского района Полтавской области водитель мотоцикла не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым автомобилем.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло три человека (водитель мотоцикла, пассажиры мотоцикла и автомобиля) и 2 (водитель и пассажир автомобиля) с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 167 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 17 человек и 221, - травмированы.
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