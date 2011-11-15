Памела Андерсон сыграет Деву Марию

Звезда журнала Playboy и сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон снимется в роли Девы Марии для специального рождественского шоу канадского комика Рассела Питерса, сообщает Лента.ру.

Как ожидается, шоу будет состоять из анимационных вставок, комедийных скетчей и музыкальных номеров. В сценке с рождением Христа в хлеве, где Андерсон сыграет Деву Марию, Рассел Питерс изобразит святого Иосифа.