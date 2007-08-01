Соревнование по мотофристайлу Red Bull X-Fighters (фото)

В Мадриде (Испания) прошел заключительный этап Red Bull X-Fighters - 2007. Соревнования состоялись в знаменитой Арене Лас Вентас, где собралось 23 тысячи зрителей. Раньше там проводились бои быков, сейчас корриду заменили бои мотопрофессионалов на спортивных байках.

Победителем серии турниров по мотофристайлу Red Bull X-Fighters-2007 стал американец Тревис Пастрана, занявший первое место на заключительном этапе. Он стал первым и в общем зачёте, опередив швейцарца Мэта Ребо и испанца Дани Торреса.

В этом году участники Кубка мира по фристайл мотокроссу Red Bull X-Fighters посетили Мехико, ирландский Замок Слейн и Мадрид.

Среди элиты мотокроссменов класса FMX чемпионат Red Bull X-Fighters считается одним из самых престижных.