СМИ: В Бентли, протаранившем 8 авто в Киеве, сидела дочь покойного Джарты

В скандальном Bentley, протаранившем 8 авто на Крещатике вечером в четверг, сидела Ольга Джарты. Об этом газете "Сегодня" сказал близкий родственник семьи.

Брюнетку, похожую на 23-летнюю дочь покойного премьер-министра Крыма Василия Джарты, якобы видно на аматорском видео, когда она покидает Bentley Continental с крутыми номерами (7777). Женщину увезли с места аварии еще до приезда милиции на «Мерседесе».

«Оля чувствует себя хорошо. Она не сильно пострадала в аварии. Обычно она ездит с водителем. Как было в этой ситуации, не знаю. Скорее всего, она сидела сзади. За рулем любит ездить ее старшая сестра Виктория», — рассказал родственник Джарты.

Как уже сообщала «Сегодня», полгода назад Bentley принадлежал экс-бютовцу Руслану Богдану, который продал ее по доверенности якобы бизнесмену. Хотя до сих пор авто числится на маме Богдана. Сам нардеп сказал изданию, что Ольги в машине во время аварии не было. А в милиции отказываются говорить, что же за женщина сидела в «Бентли».

Напомним, ДТП произошло на перекрестке Крещатика и Прорезной, где работал регулировщик. Он поднял жезл вверх, что значило остановку движения для машин, движущихся по Крещатику, но Bentley проигнорировал знак и на большой скорости выехал на перекресток. Машину развернуло, она сбила регулировщика и выехала на встречку. Девять пострадавших машин оценивают в общем в $450 тыс.

По информации милиции, за рулем «Бентли» был водитель Владимир Москалюк. Он сейчас находится в больнице с ушибами и сотрясением мозга, но говорить, кого он возил, категорически отказывается.