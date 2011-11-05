ГАЗ, переделанный под микроавтобус, на обгоне столкнулся с трактором
13:28, 05 ноября 2011Разное
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Пострадали девять пассажиров
Во Львовской области в результате столкновения микроавтобуса с трактором пострадали девять человек.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, ДТП произошло вчера около 13.00 на объездной дороге возле города Броды.
Предварительно выяснено, что водитель автомобиля «ГАЗ-5312», переоборудованного под пассажирский микроавтобус, выехал на перекресток дорог, где, совершая обгон, столкнулся с трактором «Беларусь».
Во время столкновения девять из 15 пассажиров микроавтобуса получили травмы. Восемь из них были госпитализированы в медицинские учреждения.
По факту ДТП проходят следственные действия, которые должны установить причины аварии.
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