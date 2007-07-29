Гламурный забег: 100 метров в туфлях на шпильках (11 фото)

28 июля 2007 г. в пяти городах России прошел второй по счету "Забег на шпильках". По условиям соревнования участницыя должны пробежать сто метров в туфлях с каблуками не ниже 9 сантиметров. Победительницы получили сертификаты на сумму в 100 000 рублей в Москве и 50 000 рублей в других городах, а участницы, занявшие вторые и третьи места, получили призы и подарки от партнеров мероприятия. Кроме того, учреждены специальные номинации – "Самая гламурная бегунья", "Лучшие шпильки", "Воля к победе". В соревнованиях в Москве приняли участие более 70 девушек.

Перед стартом

Забег

Финиш

Фото Александр Котомин / Лента.ру