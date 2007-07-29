Молния убила пять корейских альпинистов
12:46, 29 июля 2007Разное
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Полиция не может прокомментировать информацию
В горах недалеко от Сеула убиты молнией пятеро южнокорейцев, еще шестеро альпинистов ранены, сообщает “Газета.ru”.
На горе Букхан к северо-востоку от Сеула во время грозы молния ударила в двух мужчин и двух женщин. Еще один альпинист - 48-летний мужчина - погиб от удара молнии при восхождении на гору Сурак под Сеулом.
Полиция пока не может прокомментировать эту информацию.
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