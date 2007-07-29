Молния убила пять корейских альпинистов

В горах недалеко от Сеула убиты молнией пятеро южнокорейцев, еще шестеро альпинистов ранены, сообщает “Газета.ru”.

На горе Букхан к северо-востоку от Сеула во время грозы молния ударила в двух мужчин и двух женщин. Еще один альпинист - 48-летний мужчина - погиб от удара молнии при восхождении на гору Сурак под Сеулом.

Полиция пока не может прокомментировать эту информацию.