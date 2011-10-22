«Сначала казнь, а после приговор!»

Эти дурноватые слова ошалевшей от своей якобы безграничной власти Королевы из «Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла стали своего рода символом самодурства и пренебрежения законом. И сегодня они вспомнились автору во время чтения интервью Януковича, опубликованного известным немецким изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Президент Украины взял и призвал госпожу Тимошенко «для достижения компромисса» рассказать «украинскому народу правду о том, почему она нарушила законы Украины».

Вот тебе и компромисс, добавит автор от себя. Сознайся в преступлениях – а мы подумаем, миловать ли тебя. Автор никоим образом не является фаном Тимошенко, но ее вину в суде не доказали. И это есть юридический и медицинский факт. Где корыстный умысел? Ненути.

Должна была бы Юлия Владимировна признать ошибку, ведет дальше Янукович. «Но она никогда не делала этого. Она утверждает, что все остальные виноваты в том, что сегодня Украина платит за газ больше, чем любая другая европейская страна», - отметил президент. Так и не объяснив, нашли ли следователи хотя бы копейку из этих чрезмерных расходов в кармане белого пальто от «Луи Виттон». А ошибка – не преступление.

Не забыл Виктор Федорович вспомнить и свидетельства российского генерал-полковника Олійника.

“...Если бы не было процесса в России, где был осужден к шести годам лишения свободы и также сидел генерал-полковник Олийныка: в этом преступлении Тимошенко была задействована непосредственно, особенно в случаях, где была заинтересованность со стороны сотрудников министерства обороны России”, - уверенно сказал он.

После этого журналист немецкого издания, явно озадаченный, потому что его свято приучали с ранних киндер-лет уважать такой принцип, как презумпция невиновности, задал логичный вопрос: “Как мы можем говорить о независимой судебной системе, если вы как президент предварительно так четко осуждаете Юлию Тимошенко? Разве это не попытка повлиять на суд?”

На это Янукович ответил:

“Эта информация была уже опубликована СМИ. Она не является тайной. Опять же, я категорически против того, чтобы на любом уровне осуществлялось влияние на работу правоохранительных органов и судов. Информация, которую я вам предоставил, известна из предыдущих процессов”.

Ой! Это же сколько информации, подкрепленной документами, было опубликовано в СМИ относительно многих высокопоставленных должностных лиц нынешней власти – и тех, кто в правительстве, и тех, кто на Банковой, и тех, кто, извините, проживает в Межгорье. Каялся кто-то из них, возвращал что-то государству? Я уже не говорю о незаконном изменении Конституции, о Харьковских соглашениях и много других противозаконных деяниях.

О них тоже очень много написано в СМИ.

А каяться должна лишь Она и Луценко, ну еще разве еще пара-тройка мелких нынешних власть предержащих, которые по каким-то причинам не “вписались” в нынешнюю вертикаль или же которых нужно публично высечь ради демонстрации тезиса “перед законом все равны”.

...«На тебя же, милочка, кажется, никогда дурь не находит? - обратился Король к Королеве.

- Никогда! - взревела Королева и запустила чернильницей в Ящера.

- Правда, не находит? - переспросил Король, лукаво жмуря глаза.

- Нет! Нет! - затопала ногами Королева.

- Тогда судья тут правды не находит, - сказал Король, с улыбкой обводя глазами зал.

Повисла гробовая тишина.

- Это каламбур, - оскорблено добавил он, и все засмеялись.

- Пусть присяжные обдумают приговор, - повторил Король уже едва ли не двадцатый раз за день.

- Нет, нет! - прервала Королева. - Сначала казнь, а после приговор!

- Бессмыслица! - громко воскликнула Алиса. - Как могло вам такое прийти в голову!

- Замолчи! - крикнула Королева, наливаясь буряковым цветом.

- Не замолчу! - ответила Алиса.

- Отрубить ей голову! - заверещала Королева.

Никто не шелохнулся.

- Да кто вас боится! - сказала Алиса, которая на то время уже выросла до своих привычных размеров. - Вы же просто колода карт!»

Простите за длинную цитату, но она как нельзя лучше передает суть того, что происходит сейчас в Украине. Разве что половая принадлежность правителя немного не та. Но, согласитесь, это деталь больше технического характера.

В сущности наш «Королева» начал казнь своей ворогини еще 5 августа, когда ее упрятали за решетку. И это было почти за два месяца до приговора инфантильного, на всю оставшуюся жизнь перепуганного судьи гаррипоттеровской внешности, который без устали бегал в совещательную комнату, чтоб тихо посоветоваться сам с собой.

А зачем ждать? Сначала казнь, а после приговор!

Но стоит ли тогда удивляться, что через какое-то время нынешние властные заводилы окажутся засаленной колодой отыгранных политических карт. Просто народ опять вырастет до своего настоящего размера.

Николай Писарчук