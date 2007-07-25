Есть ли разница между Азаровым и Затулиным?

Реплика

Азаров и Затулин, Партия регионов и “Единая Россия”. Что между ними общего? Да все. Начиная от отношения обоих к Украине.

Взаимных симпатий ЕР и ПР, в принципе, никогда особенно и не скрывали. Всегда делились политтехнологами и провокаторами.

А теперь Затулин (напомню – экс-недруг Украины, с которого лишь недавно сняли статус невъездного) и правительственный чиновник Азаров, встретились в Москве как представители двух правящих партий. И решили, что вместе будут укреплять экономические связи, друг к другу в гости на съезды заезжать.

Вот что сказал Азаров:

«Мы обсудили ситуацию в наших странах, прежде всего – политическую. Кроме того, обсудили аспекты экономического сотрудничества. Поскольку «Единая Россия» – правящая партия в России, представители Партии регионов возглавляют правительство в Украине, мы договорились к съезду нашей партии подготовить общее заявление, в котором мы отобразим основные направления экономического сотрудничества двух стран, где бы наши партии могли взять шефство над этими направлениями».

Думаю, вы понимаете, что это значит. Над энергетической отраслью Украины уже давно хотели “взять шефство”. И практически это сделали. Теперь “возьмут шефство” над всем остальным, пока есть что сдавать.

А что взамен? Ничего кроме очередных предвыборных технологий. Тех же провокаторов, например – как Затулин. Тех же политтехнологов – как Павловский.

Если повезет, еще и материально помогут в обмен на очередные обещания, шансы на получение еще какой-то частицы украинской экономики. А еще – на борьбу с украинской оппозицией. Недаром же она, такая плохая, экономику украинскую портит. Об этом не забыл Азаров в Москве сказать. Мол, мы здесь экономику поднимаем, а они разрушают, и только успеваем негативное влияние нивелировать.

Забыл только, что совсем недавно в Киеве о подъеме экономики рассказывал (который происходит каждый раз, как только Янукович правительство возглавит). И о фосфорной аварии не забыл вспомнить. Не подсказали ему только, что ее тоже оппозиция организовала. Чтобы правительство, честное и принципиальное, опозорить.

Наталия Лущенко