Открылся военно-патриотический лагерь «Легионер»

Сегодня в Бережанском районе Тернопольской области под лозунгом «Бог и Украина – превыше всего» начал свою работу военно-патриотический лагерь «Легионер», в котором более 200 юношей 10-11 классов районных школ будут иметь возможность ознакомиться с жизнедеятельностью воинских частей края, с образцами современной техники и оружия.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, организатором «Легионера» выступили Бережанский объединенный военный комиссариат совместно с полком материального обеспечения Командования сил поддержки ВС Украины и отделом по делам семьи и молодежи Бережанской райгосадминистрации.

По словам военного комиссара Бережанского объединенного районного военкомата майора Мирослава ОСКОЛЫ, “проведением подобных мероприятий мы прививаем юношам патриотизм, желание служить в армии, повышаем общий культурный уровень молодежи”.

Военный комиссар также рассказал, что занятия в лагере будут состоять из теоретической и практической частей. Теоретическая часть будет проходить на хуторе Соколица Саранчуковского сельского совета в оздоровительном лагере “Лысоня”, практическая – на территории района.

По информации М.ОСКОЛЫ, во время проведения второй части занятий “легионеры” будут иметь возможность посетить воинские части, которые дислоцируются в Бережанском районе, водолазно-спасательную станцию и другие учреждения. В частности, по его словам, во время посещения полка материального обеспечения Командования сил поддержки ВС Украины юноши ознакомятся с образцами вооружения и военной техники, которые есть на вооружении в украинском войске. Также “легионеры” будут изучать технические характеристики автомата АК-74, получат возможность выполнить нормативы по разборке и сборке автомата Калашникова и будут практиковаться в стрельбе из него.

Программой также предусмотрено изучение истории войска, вооруженной борьбы за украинское государство, прошлых и современных украинских военных традиций, охраны военных могил и памятников. Школьники почтят события украинской национально-освободительной борьбы и выдающихся украинских военных в вооруженной борьбе за волю и независимость Украины.

Завершит свою работу военно-патриотический лагерь «Легионер» 5 августа.