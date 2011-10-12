Письмо из тюрьмы № 11: «Юля, Минотавр и мы»

«На праздник Покрова Украина традиционно вспоминает своих героев.

Их всегда хватало народу, который всю свою тысячелетнюю историю боролся за свободу на перекрестке враждебных интересов.

Имеем множество побед, но ни одной выигранной собственной войны. Боремся до сих пор ... »

Примерно так я думал во время празднования 90-летия полиции Польши, когда стоял на трибуне центрального варшавского плаца. Торжества длились долго, поэтому было время поразмышлять над историческими символами, которые окружали нас.

Слева - остатки королевского дворца, который сегодня служит пантеоном воинской славы польского народа. На его колоннах - даты побед над крестоносцами при Грюнвальде 1410 года, над османами при Вене 1683, над буденовцами 1920 под Варшавой.

В глубине площади видно памятник Главному Коменданту Пилсудскому, который после 140 лет оккупации во главе легионов, возобновил после 140 лет независимое польское государство.

По центру стоит огромный памятный крест, возведенный на месте, где молился за возрождение Польши Папа Иоанн-Павел II в дни своего первого исторического визита на родину в 1979 году.

Эти символы прямо объясняли феномен бессмертного польского Феникса, который постоянно возрождал свободное государство, опираясь на подвиги своих лидеров силы и духа. Их могилы - не только точки памяти, но и источники развития для поляков.

Судьба Украины сложилась иначе. Безжалостная история оставила нам разрытые могилы Ярослава Мудрого, Даниила Галицкого, Богдана Хмельницкого, Романа Шухевича.

И это тоже символ. Символ страны, которую побеждали, убивая лидеров и истребляя шляхту. Это проверенный способ поработить нацию.

Свободная шляхта прокладывала дорогу к свободам, заставив в 1215 английского короля подписать Великую Хартию вольностей. Тоже самое и в то же время делала венгерская шляхта, получив права «Золотой буллы». За ними - французские, польские и другие дворяне. Затем потянулся процесс получения прав горожан, оформленный Магдебургским правом, прав университетов, прав торговых гильдий - непрерывный европейский процесс создания свободного гражданского общества. С той английской Хартии «Magna Carta» берет начало правовая европейская цивилизация. Без носителей личного достоинства и национальной гордости нет шанса стать частью современной Европы. McDonald `s невозможен без Magna Carta. Сначала права и свободы, за ними благосостояние.

Элита указывает нации дорогу, испытывает не право, а обязанность возглавлять ее. У нас же потомок казацкой старшины Павел Тычина в год уничтожения миллионов соотечественников Голодомором пишет оду палачам «Партия ведет!». Под такие песни выращивалась слепо-глухо-немая Хохляндия, где личное достоинство и национальную волю закапывали в безымянных могилах Быковни и ГУЛАГа.

Сотни лет лишенная элит Украина держалась только на памяти, которая цеплялась за курганы казацких гетманов, Великого Тараса, Сечевых стрельцов и УПА.

Разбросанные по всей стране могилы кричали «Не предавай!". Чтобы перестать быть детьми поражений, выйти из заколдованного круга измен, которые пополнились и совсем свежими, оранжевыми, нам следует найти лидеров, достойных уважения. Не для того, чтобы на них молиться, а чтобы слышать программу будущего, смысл совместной жизни.

Это особенно важно сделать в ходе нынешнего спазма украинской истории, когда Лукьяновская тюрьма вновь пополняется инакомыслящими.

Для меня очень важно слышать мнения И. Дзюбы, Я. Грицака, Л. Костенко, Б. Ступки, многих других мыслителей. Но в эти дни вся их мудрость упирается в вопиющую реальность грубой расправы над Юлей.

Последний раз я ее видел в начале августа, когда нас вместе везли в автозаке, потом мы переговаривались в соседних клетках-боксах Печерского суда. О политике почти не говорили, я старался шутить, отвлекая от окружающего сюрреализма. Через 10 минут Кто-то, кто наслаждался действом, приказал прекратить наше общение. Меня вывели, Юля осталась в компании двух бывалых мужиков с наколотыми куполами на груди. Что-что, а с моральными тормозами у кукловодов проблем нет ...

И картина рукопожатие через решетку стоит у меня перед глазами. Пролетели недели, а я чувствую некую вину за то, что не могу ей помочь.

Французский историк Ренан говорил: «Нация - это ежедневный плебисцит». Янукович поставил ребром вопрос этого плебисцита: сдадим ли мы один из символов оранжевой революции?

Знаю, что к Тимошенко есть много претензий. Знаю, что она не святая. Но разве не было иногда и больших ошибок у людей, которые являются символами независимой Украины - у Хмельницкого, у Мазепы, у Петлюры, у Коновальца, у Чорновила?

Уже слышу крик о разнице величин исторических фигур и нашего настоящего. Но как бы там ни было, именно за Юлину косу все эти 7 лет вытаскивала нас Европа с Лабиринта тоталитаризма. И очень удивилась, когда на выходе вместо знакомого всему миру лица увидела самодовольную рожу Минотавра.

Бог с ним, с Минотавром, который не может без животного желания мести. Вопрос в другом - где мы в этом действе? В Европе или в заднице у Минотавра? Имеем силу свободных людей защищать свою честь и достоинство или как положено рабам молча наблюдаем за принесением Юли?

Разве еще кому-то не очевидно, что мы услышали не приговор по делу гражданки Тимошенко, а озвученное устами марионетки в мантии окончательное решение Януковича об уничтожении своего единственного реального конкурента?

Обывателям с «крайних хат» навязывают удобное мнение, что это не их война, пусть, мол, господа воюют как хотят. Мой ответ здесь прост, в три хода.

Ответьте себе, хотите ли вы и дальше жить в режиме лжи и грабежа последних 1,5 лет?

Тем 90%, которые дали отрицательный ответ предлагаю следующий шаг. Всмотритесь в лица всех имеющихся политиков во время очередной полит-диареи на ТВ. Скажите честно - вы верите, что кто-то из них способен сжечь мосты и пойти до конца против нынешнего властного союза олигархов и воров в законе?

Нет, не зря в Средневековье делали орудия с симпатичными женскими лицами. Если хотим разрушить гнездо узаконенного разбоя на украинском политическом Олимпе, шаг третий: Юле - свободу! Ибо это не столько ее личная как наша с вами воля.

Мы живем в трудные времена поражений, уныния и сердечной недостаточности среди людей. Чтобы сократить время до следующих побед, нужно не сдавать тех, кто был впереди во времена борьбы и не ломается во время поражения.

Мы не имеем права на пессимизм и равнодушие. Нет времени на проверку, насыпят ли потомки очередной курган лидеру, и только тогда, убедившись в его высокой оценке, вновь подниматься с пением «Ще не вмерла Украина».

Уже достаточно в Украине тех курганов посмертной любви. Должны действовать, помня, что фронт проходит не по партийным, а по морально-идеологическим признакам.

В повестке дня общенациональное объединение людей, которым есть что терять. Среднему классу - бизнес, интеллигенции - убеждение, молодежи - будущее, ветеранам - уважение.

Приговором Юли режим Минотавра ставит нас перед этим выбором: рабство в молчании или честь и достоинство в сопротивлении. Формы действий пускай каждый выберет сам. Как говорил Теодор Рузвельт: «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!".

P.S. Автор не претендует ни на личный курган, ни на место в партийном списке.

Юрий Луценко,

Лукьяновское СИЗО, 12.10.2011 года