Исполнитель роль Гарри Поттера впервые за 7 лет получил доступ к своим 20 миллионам

Актер Дэниел Рэдклифф, воплотивший образ юного волшебника Гарри Поттера в кино, в день 18-летия получил, наконец, доступ к заработанным им 20 миллионам фунтов стерлингов, сообщила в понедельник телерадиокорпорация Би-би-си.

"Я знаю, что нахожусь в невероятно выгодном положении. Но я не намерен становиться одним из тех людей, которые ни с того ни с сего покупают огромную коллекцию спортивных автомобилей", - сказал Рэдклифф.

"Я люблю покупать вещи, которые стоят порядка 10 фунтов стерлингов - книжки, компакт-диски и DVD", - поделился актер.

Как именно Рэдклифф отпразднует свое 18-летие, британские СМИ не сообщают. "У нас точно состоится какая-нибудь вечеринка по этому поводу. Надеюсь, что никто из вас о ней ничего не прочтет", - это единственное, что сказал агент юного актера газете "Дейли Телеграф".

Дэниел Рэдклифф прославился в 11 лет - именно тогда он сыграл в первом фильме по роману Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Однако его карьера в кино началась раньше - он принимал участие в шоу Дэвида Копперфильда и снимался вместе с Джейми Ли Кертис в фильме "Портной из Панамы".

Недавно состоялся дебют Редклиффа на театральных подмостках. Актер сыграл главную роль в новой версии скандальной постановки пьесы Equus ("Лошадь") известного британского драматурга Питера Шаффера. Многие сомневались в том, что подростку будет по силам "перерасти" свое привычное амплуа и справиться со сложной драматической ролью, которая требует психологической устойчивости и определенной смелости.