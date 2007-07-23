В столкновении двух ”Славут” погибли трое людей

В Николаевской области поблизости с.Магия Первомайского района на 83-ом км. автотрассы “Ульяновка-Николаев” водитель легкового автомобиля ЗАЗ-1102 "Славута" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с аналогичным легковым автомобилем.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли и пятеро пострадали, они с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 219 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 42 человека и 291, - травмированы.