К Дню партизанской славы: где же те исследования, о которых говорит указ Президента?

22 сентября в соответствии с указом Президента «О мероприятиях в 2011 году ко Дню партизанской славы и 70-й годовщине партизанского движения в Украине в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Украина вспоминала тех, кто на стороне советской власти в партизанских рядах сражался против нацистского режима. Соответствующие мероприятия, как отмечают чиновники, проходят с целью чествования подвига участников борьбы с гитлеровцами, увековечения светлой памяти павших, воспитания у молодого поколения чувства патриотизма, уважения к участникам войны.

Не буду перечислять все мероприятия, которые Виктор Янукович решил воплотить в жизнь указом, все желающие могут ознакомиться с ним на сайте президента. Замечу только, что они достаточно аргументированы и необходимы.

Жаль только, что большинство из них так и остались на бумаге. Собственно, это проблема не только нынешнего президента и правительства - обещать и не выполнять, аналогичные ситуации были и при их предшественниках. Иными словами, наши государственные мужи вспоминают об определенных категориях людей только накануне праздников и юбилеев. Мы, украинцы, уже к этому привыкли.

Меня, как историка, волнует то, что в вопросе партизанского движения власть «профессионалов» вновь возвращается к советским мифологемам. Скажем, указанная в указе 70-я годовщина партизанского движения в Украине свидетельствует, что «земля под ногами немцев горела» уже с сентября 1941 года, и это несмотря на то, что в отечественной историографии есть ряд исследований (Кентия, Лозицкого, Гогуна, Сергийчука ), в которых показано, что партизанское движение на территории Украины начало набирать обороты с 1942 года, да и то не во всех регионах. Очевидно, эти исследования идут вразрез с взглядами современной власти.

В указе Виктор Федорович подчеркивает необходимость обеспечения публикации новых научных работ, мемуаров этого периода, однако я не сумел отыскать на книжных полках магазинов ни одной монографии, написанной историками и изданной на государственные средства к этой дате -возможно, это произойдет уже после праздника ... А незаангажированные исследования по этой проблематике крайне необходимы украинскому обществу, ведь большинство до сих пор принимает написанное о партизанах в советское время за истину.

Ну, скажем, в вопросе количества немцев, уничтоженных партизанами в Украине, мы до сих пор пользуемся цифрой 468 тыс., введенной советской историографией. Она лишь немного не дотягивает до официального количества партизан - 501 тыс. Примерно получается по одному убитому на партизана, и это при том, что им нередко приходилось воевать без оружия. Еще подозрительнее число потерь партизан, которые, по данным Украинского штаба партизанского движения (далее - УШПД), составляют 24 тыс., т.е. на каждого убитого партизана приходилось 19,5 уничтоженных немцев. Цифры, мягко говоря, впечатляют, складывается впечатление, что «народные мстители» воевали не против армии, сумевшей в то время завоевать чуть не всю Европу, а против безоружных дилетантов.

Иностранные историки давно подвергли сомнению советскую цифру, однако в Украине она упорно из года в год кочует из одного учебника истории в другой.

Приведу несколько примеров. Российский историк Александр Гогун в своей книге «Сталинские коммандос», отмечает, что даже незначительная информация, имеющаяся в немецких документах, свидетельствует о том, что данные УШПД (468 тыс.) можно считать полной фантастикой. В результате своего поиска в архивах Германии ученый не нашел ни одного документа, где говорилось бы о понесенных немцами потерях от партизан около тысячи человек. Как правило, речь шла о десятках, иногда сотнях. Сам российский исследователь считает, что потери немцев составили от 10 до 15 тыс. солдат и офицеров вермахта, полиции и СС, союзников немцев и коллаборационистов, и примерно в полтора раза больше было ранено. Он отмечает, что партизаны УШПД в своих отчетах преувеличили эффективность партизанской борьбы в 10-20 раз.

В свою очередь, американский историк Джон Армстронг, также основываясь на немецких источниках, говорит о 30-45 тыс. погибших солдат Вермахта и коллаборационистов на всей территории СССР.

Есть и другие оценки иностранных историков - все они отличаются от советских. Так, немец Луц Клинкхаммер пишет о 18 тыс. убитых, его соотечественник Клаус Арнольд считает, что потери немцев чуть выше упомянутых Армстронгом.

Появление советской цифры стала возможно вследствие банальных приписок. Вот только несколько примеров. В августе 1943 года комитет КП(б)У, в лице Хрущева, получил сообщение от командира Сумского партизанского соединения Ковпака о том, что в результате рейда на Западную Украину его отряд провел 20 ожесточенных боев, 11 раз выходил из окружения и потерял в боях с немцами всего 200 бойцов, зато уничтожил более 5 тысяч нацистов. И это несмотря на то, что в партизанских рядах было много людей, которые даже не умели оружие в руках держать, не то что метко стрелять.

Эту проблему партизанского движения отмечал в письме за 1943 год на имя Хрущева уполномоченный ЦК КП(б)У.

Коллега Ковпака, командир Житомирского соединения Сабуров в одном из оперативных отчетов (№ 15, за 17 января 1943 г.) писал, что на две недели попал в окружение. Уже после выхода из него оказалось, что в боях сабуровцы уничтожили 290 немцев и предателей родины, 6 автомашин, из них - 4 с живой силой. Собственные потери составили 20 убитыми и 28 ранеными. В боях также захватили 2 ручных пулемета и 19 винтовок. Именно трофеи партизан и вызывают подозрение. Непонятно, почему при 290 убитых «народные мстители» получили всего 21 единицу оружия, как другие убитые воевали без оружия? К тому же солдаты вермахта, как правило, вооружались не винтовками, а автоматическим оружием. Винтовки имели коллаборационистские формированиях. Такое же несоответствие с потерями противника и трофеями наблюдается в оперативном отчете № 58 командира Украинских кавалерийских партизанских отрядов Наумова от 22 января 1943 года. Согласно документу, в результате 15-дневного рейда по Украине наумовцы уничтожили 1500 немцев и коллаборационистов, при этом трофеи составляли 350 винтовок и 7 пулеметов.

В своих отчетах, утвержденных УШПД, партизаны часто описывали фантастические истории уничтожения противника, которые почему-то не подвергались сомнению. Например, «мстители» Красного района Сумской области рассказывали о командире одного из отрядов по фамилии Хомутин, который со своей небольшой группой сумел уничтожить 350 гитлеровцев, расстреляв их с расстояния 25-30 метров. Получается, что немцы после первых выстрелов, даже не пытались занять огневые позиции или припасть к земле, как принято во время боя. В свою очередь, комсомолец Тахаладзе из станкового пулемета «Максим» лично уничтожил сотню нацистов...

Эти истории из партизанских отчетов больше похожие на сюжеты американских боевиков о коммандос, которые беспощадно уничтожают своих врагов, испытывая при этом минимальные потери. Работы в этом направлении для ученых хватает, вот только заинтересована власть в таких исследованиях?

Сомневаюсь, ведь на Первом национальном канале, который является государственным, под это событие воспитывают патриотизм украинской молодежи советскими кинофильмами, а хотелось бы увидеть несколько современных незаангажированных документальных фильмов, где бы рассказывалось не о сплошном героизме и патриотизме, но и о не совсем приятных сторонах партизанского движения. В частности, об отношениях партизан с мирным населением, конфликты между партизанскими вожаками и рядовым составом, мародерство, военное противостояние с УПА и их причины... Все это было, и сторониться этого, ограничиваясь советской кинопропаганды, неразумно.

Владимир Гинда, историк