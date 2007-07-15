Во Львове маршрутка врезалась в дерево: пострадали 11 пассажиров

10:19, 15 июля 2007
Разное
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Проводится расследование

Сегодня утром во Львове водитель маршрутного микроавтобуса «Богдан» не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 пассажиров, которые с травмами средней степени тяжести госпитализированы в городскую больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 207 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 34 человека и 252, - травмированы.

 

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