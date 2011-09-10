В Коростене проходит IV Международный фестиваль дерунов

Сегодня в Коростене Житомирской области проходит IV Международный фестиваль дерунов.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в фестивале принимают делегации из России и Беларуси, а также представители практически всех областей Украины.

Фестиваль проходит в Коростенском парке культуры и отдыха им. Николая Островского. В нем участвуют около десяти тысяч жителей города и гостей.

Его главными мероприятиями стали: мастер-класс от Коростенского городского головы «Дерун от мэра» (Анатолия МОСКАЛЕНКО - УНИАН). Действует также школа по приготовлению дерунов, где всех желающих обучают этому искусству.

Организаторы фестиваля - Коростенский городской совет - проводят также конкурсы на самый оригинальный плакат о дерунах, на самый большой и самый оригинальный овощ или фрукт, который вырос в Коростенском районе, а также на лучшую композицию из бархатцев (чернобривцев), на лучшую вышиванку, на самый вкусный рецепт дерунов и пр. Победители будут награждены призами и ценными подарками.

Во время фестиваля также проходят конкурсы на самое оригинальное и художественное нарезание овощей (карвинг), на лучшее стихотворение или оду дерунам, проходит "Троеборье по дерунам (армреслинг, поднятие веса, метание дерунов).

В Коростене во время фестиваля в разных районах города проходят концерты творческих коллективов области, выставка-продажа изделий народного промысла и кулинарии.