Нью-Йорк отметил 30-летие "конца света", как тогда окрестили эти сутки журналисты - ночи грабежей и поджогов в отсутствие электричества 13 июля 1977 года, пишет корреспондент РИА "Новости" .

Многие жители города в пятницу вечером зажгли в окнах и возле домов свечи, местные СМИ транслировали видеохронику и фотографии этого кошмара. Газета "Нью-Йорк Таймс" открыла тематический чат, в котором свои воспоминания разместили более ста свидетелей и очевидцев.

Из-за четырех ударов молнии по линиям электропередач в сильную грозу вечером 13 июля 1977 года Нью-Йорк погрузился во тьму в прямом и переносном смысле. В деловой столице США начались грабежи, погромы и поджоги, в которых участвовали десятки тысяч обитателей окраин.

Ущерб от массовых беспорядков составил 300 миллионов долларов, полторы тысячи магазинов были разграблены, тысяча сожжена, полиция после введения чрезвычайного положения в городе, арестовала почти четыре тысячи человек.

"Та самая черная ночь и 11 сентября 2001 года - вот два момента в жизни, когда я отказывалась понять, что нахожусь в Нью-Йорке", - написала одна из читательниц "Нью-Йорк Таймс".