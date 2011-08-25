Может, стоить вернуть деньги Иванющенко, Александру Януковичу, Калетнику и прочим «влиятельным людям»?

Ярмарка тщеславия

Популярный журнал «Корреспондент» в канун Дня независимости опубликовал список 100 «влиятельных людей» Украины. Чем руководствовались «эксперты», какие эзотерические методологии и сакральные знания были заложены редакцией в составлении этого ареопага – только Богу известно. Какая-то «ярмарка тщеславия», небескорыстная лесть, экономический детерминизм...

Как-то автор этих строк поехал купаться на Красное море в Египет. И вот, разговаривая с охранником отеля, я попытался ему рассказать, откуда я приехал. От слов «Украина», «Киев», «Днепр», «Донецк» (по моему мнению, именно они помогли бы ему понять, откуда «сей турист») в глазах моего собеседника так ничего и не засветилось. Но стоило мне сказать «Кличко», «Шевченко», «Бубка», как молодой египтянин радостно подпрыгнул и с восторгом стал меня обнимать, пожимать руки и громко восклицать какие-то там междометия.

Это к тому, что мировой бренд, а значит, «узнаваемость», популярность, международная «влиятельность» Украины определяется не нашими местечковыми миллиардерами и не компрадорскими толстосумам, которые не ведают «запаха дыма Отечества».

Кстати, как и не политиками, вообразившими себя мессиями и пророками. И даже не Виктором Януковичем, который взял на себя (пользуясь ленинской терминологией) «всю полноту власти». И даже не Юрием Иванющенко, который, по мнению редакции, «в любое время может решить практически любой хозяйствующий спор» и стоит в названном списке на втором месте, сразу же после президента страны.

Имидж, репутация Украины, конечно же, определяются ее выдающимися гражданами. Но как мне кажется, ее духовными и нравственными лидерами. Потому что, как бы это наивно ни звучало, «в начале было слово».

Именно люди, которым есть что сказать и которые являются примером для других, суть стержень, основа той конструкции, которая называется общество, государство, народ. Читатель скажет: а где же их взять? Но это тема для другой статьи. Как не вспомнить Карела Чапека, который писал: «Наша нация приходит в упадок. Великие мужи перевелись. Уже столько времени ни одного торжественного погребения».

Ничего не имею против второго в списке «влиятельных» - Юрия Иванющенко. Он, наверно, авторитет в мире мне незнакомом, слава Богу. В его окружении есть, несомненно, выдающиеся, волевые, мобильные личности, и от одного только взгляда представителей «этой братвы» у законопослушного человека штаны становятся мокрыми.

Но причем здесь «влиятельный применительно к социуму?

Вряд ли кластер (элитная группа), неформальным лидером которого является «второй в списке влиятельнейших», способен решать такие «хозяйствующие споры», как пенсионная реформа, загрязнение окружающей среды, обороноспособность господарства, развитие науки, образования, бедность, медицина, а тем более – нравственное здоровье общества, межконфессиональные и национальные проблемы страны, которая называется Украина.

Зададим вопрос. Что значит “влиятельные”? Кто держит в руках судьбу 45-миллионного государства? Какие критерии этой «влиятельности?» Это кто: социальные менеджеры-управленцы, те, кто дает работу и руководит заводами и банками? А может, те, кто манипулирует общественным сознанием и массовой психологией? Или те, кто занял «легитимные кресла власти» и заболел византийской или азиатской болезнью?

Не секрет, что во многом судьба украинцев-обывателей зависит от тонкого слоя элиты в полтора процента. Именно через поступки и идеи этих конкретных людей реализуется некая историческая предопределенность, неизбежность которой становится понятной только потом, возможно, через много лет.

Может, Украине нужен свой Вацлав Гавел, Мартин Лютер Кинг, Махатма Ганди, наш теперешний, современный, а не мифический Тарас Шевченко? Нужны те личности, которые и будут, как говорил герой «Собачьего сердца» профессор Преображенский, «настоящими, окончательными» влиятельными и авторитетными гражданами нашей прекрасной страны.

Похоже, кухонное «гражданское общество» нашей страны переехало в дорогой ресторан. И между потреблением шампанского и черной икры богатые стали спорить, кто из них самый главный?

Журнал «Корреспондент» попытался организовать «ярмарку тщеславия» с малопонятными целями и задачами. Большинство фигурантов списка к проблеме социального управления имеет такое же отношение, как Карл Маркс к развитию общественного транспорта в Одессе.

К слову, Владимир Кличко в списке «великих» стоит на 43-м месте. После Николая Азарова, Анатолия Могилева, Сергея Тигипко, Игоря Калетника, Александра Януковича и других «влиятельных людей Украины».

В конце – анекдот.

Один влиятельный в Украине бизнесмен из Донецка окончил свое земное существование и предстал пред вратами рая. Вышел архангел к нему и сказал:

– Знаете, вероятно, ваше место не здесь…

– Как?! – закричал влиятельный олигарх. – Я столько денег давал на строительство церквей и монастырей! Машины покупал для иерархов церкви, а вы меня в рай не пускаете?

– Подождите пять минут, – ответил архангел. Через какое-то время ворота вновь открылись, и наш герой увидел Бога, который так сказал ему:

– Мы тут посоветовались и решили вам все деньги вернуть.

Виктор Тимошенко