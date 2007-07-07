В Хмельницкой области микроавтобус столкнулся с грузовиком: 3 погибших

Неподалеку от села Коммунар Новоушицкого района Хмельницкой области на автодороге «Дунаевцы - Новая Ушица» произошло столкновение микроавтобуса «Mercedes-Benz» с грузовым автомобилем «ГАЗ-53».

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека (водитель и пассажиры микроавтобуса) и один человек травмирован (водитель грузовика), который в тяжелом состоянии госпитализирован в Новоушицкую центральную районную больницу.

По факту происшествия правоохранительные органы проводит расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 25 человек и 198, - травмированы.