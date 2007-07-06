В Крым прибыли представители Духовного управления Турции

Представители руководства Духовного управления Турции прибыли в Крым с целью изучить религиозную ситуацию на полуострове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса крымско-татарского народа, сегодня в Симферополе состоялась встреча заместителя председателя Меджлиса Ремзи ИЛЬЯСОВА с первым заместителем главы Духовного управления Турции, профессором Меметом ГЁРМЕЗОМ и начальником отдела дипломатии ДУМ Турции Хаккы КЫЛЫЧЕМ. На встрече также присутствовал Муфтий мусульман Крыма Эмир-Али АБЛАЕВ.

Как сообщил М.ГЁРМЕЗ, основная цель визита в Крым - изучение работы представительства ДУМ Турции, а также ознакомление с религиозной обстановкой на полуострове. В ходе визита запланированы встречи с представителями мусульман Крыма, посещение мечетей, медресе и исторических памятников полуострова.

На встрече стороны обсудили возможность обучения 5-10 молодых людей из Крыма в высших религиозных медресе Турции. Зампредседателя Меджлиса отметил важность того, что "турецкая сторона оказывает помощь крымским татарам в религиозном вопросе, поскольку из-за недостаточных знаний основ истинного ислама, в Крыму появляются различные псевдотечения и секты". Кроме того, на встрече стороны обсудили возможность оказания финансовой помощи со стороны Турции при подготовке религиозных программ на крымско-татарском радио и телевидении.