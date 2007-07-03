Сын Валерия Золотухина покончил с собой

Вчера на семью известного российского актера Валерия Золотухина обрушилось страшное известие: его 27-летний сын Сергей покончил с собой.

Тело Сергея обнаружила его девушка Екатерина Рягудова, когда зашла в квартиру. Все, что она смогла сделать - это позвонить своей матери. А та уже вызвала милицию.

Сергей не был родным сыном Валерия Золотухина, но он воспитывал его как собственного сына. Всего за день до самоубийства Сергей разговаривал с родителями - ничто не предвещало беды.

Сергей рос в творческой семье, с детства увлекался музыкой. Уже в 14 лет он стал ударником в своей первой группе. Он увлекался музыкой настолько, что даже забывал о еде. Так, однажды он попал в больницу с диагнозом "истощение". После этого он на время прекратил занятия музыкой.

Однако его интерес к игре вернулся в институте. Он познакомился с бас-гитаристом группы "Мертвые дельфины", влился в коллектив.

Причину произошедшего должно установить следствие. Сомнений в том, что это был суицид, практически нет, так как дверь была заперта изнутри. Предсмертной записки Сергей не оставил.

Тем не менее, друзья Сергея говорят о том, что он был склонен к нервным припадкам, особенно накануне его дня рождения. Некоторые знакомые также утверждают, что причиной самоубийства могла стать депрессия из-за отсутствия большого успеха группы: "Мертвые дельфины" большой популярности добиться так и не смогли.

Однако все, кто общался с Сергеем, сходятся на том, что буквально за несколько дней до трагедии он выглядел вполне адекватным, строил планы на будущее, договаривался о времени репетиций.

РИА Новости