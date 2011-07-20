Не надо нам пудрить мозги, господин Тигипко

Вице-премьер – министр социальной политики Сергей Тигипко отрапортовал, что «по состоянию на 1 июля 2011 года средний размер пенсионной выплаты в Украине составил 1205,37 грн. и увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года». Но произведем нехитрый расчет! Потребительские цены в июне 2001 года по отношению к июню прошлого года выросли в Украине на 11,9% - индекс 111,9%. Средняя номинальная пенсия увеличилась, по словам Тигипко, на 9,2% - индекс 109,2%. Следовательно, индекс реальной пенсии за истекший год составил 97,6% (109,2%/111,9%). Или, по-другому, реальная пенсия уменьшилась за год на 2,4%.

Таким образом, правительство Азарова рапортует об увеличении реального ВВП на 5%, Минфин хвалится ростом поступлений в госбюджет более чем в полтора раза, а реальные пенсии украинцев при этом падают! Украинские пенсионеры и в прошлом году еле выживали на свои скудные пенсии, а теперь они стали еще беднее!

Причем, нужно иметь в виду, что названный вице-премьером размер средней пенсии в 1 205 гривень в значительной степени получен вследствие очень высоких размеров пенсионных выплат у граждан, получающих пенсии по специальным законам: народных депутатов, правительственных чиновников, прокуроров, судей, таможенников и т.д. Например, у нынешних парламентариев Верховной Рады, достигших пенсионного возраста, величина пенсий составляет около 15 тысяч гривень. У Януковича и Азарова пенсии, наверное, тоже не меньше. Тогда как большинство украинских пенсионеров получают сегодня пенсионные выплаты в размере всего 800-900 гривень в месяц!

При этом недавно проголосованной в парламенте «пенсионной реформой» специальные пенсии не аннулируются. Хотя именно данный шаг власть обязана была сделать в первую очередь!

Кроме того, нужно, опять таки, учитывать, что для расчета реальной пенсии сейчас брался официальный уровень инфляции, который представляется существенно заниженным по сравнению с настоящей ее величиной. Следовательно, фактически реальные пенсии украинцев снизились еще сильнее.

Так что не надо нам пудрить мозги...

Аркадий Кашуба