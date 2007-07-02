В Киеве BMW слетел с путепровода (фото)

В ночь на воскресенье, 1 июля, в Киеве на ул. Телиги разбился "БМВ-320", в котором находились два человека: водитель погиб на месте, пассажир госпитализирован с тяжелейшими травмами, сообщает Сегодня.

Предварительно установлено, что иномарка двигалась по ул. Телиги в сторону ст. м. "Дорогожичи", и перед развязкой на ул. Фрунзе машина потеряла управление, "поймала" бордюр, из-за чего отлетело одно колесо, и с огромной высоты по крутому склону слетела вниз на ул. Фрунзе, "приземлившись" вверх колесами и превратившись в помятую консервную банку.

После этого автомобиль начал дыметь — водители проезжающих рядом машин останавливались и тушили авто своими порошковыми огнетушителями. Так что когда приехали пожарные, работы для них практически не осталось. "Всем миром" пришлось вытаскивать из покореженного авто пострадавших.

Установлено, что погибшему водителю было 29 лет, а его пассажиру — на два года больше. Скорее всего, причиной этого трагического случая стало превышение скорости с дальнейшей потерей управления.

Мост, с которого слетела иномарка, имеет дурную славу — не так давно на той же развязке столкнулись "Тойота" и джип, погибли два человека, еще несколько получили серьезные травмы. А пару дней назад в этом же месте "Опель" на полном ходу догнал маршрутку — кузов легковушки был смят, и пассажира освобождали из салона спасатели. Впрочем, дело не в самой развязке — если бы водители не превышали скорость, были более внимательны, страшных ДТП можно было бы избежать.