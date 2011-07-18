В Симферополе питбуль снял скальп с ребенка

В Симферополе собака бойцовской породы напала 17 июля на девочку, игравшую с ней во дворе, ребенок доставлен в больницу со скальпированной раной головы.

Об этом УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Крыму Владимир ИВАНОВ.

«Собака была предоставлена сама себе, никто не знает, откуда она. По словам местных жителей, девочка упала, а питбуль, проявив неадекватную агрессию, несколько раз укусил ребенка за голову», - сказал В.ИВАНОВ.

К приезду МЧС горожане палками отогнали собаку от девочки. По словам спасателей, спустя 15 минут, питбуль не проявлял признаков агрессии. Собаку отправили в питомник.

Пострадавшую девочку (2005 года рождения) доставили в реанимационное отделение больницы. В настоящее время врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное. «Возможно, сегодня с девочкой начнут работать психологи, так как у нее наблюдается серьезная психологическая травма», - сообщил представитель МЧС.