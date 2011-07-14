На плотине ДнепроГЭСа столкнулись три авто и маршрутка: 8 раненых

В Запорожье в результате столкновения трех автомобилей и микроавтобуса – маршрутного такси пострадали 8 человек.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ в Запорожской области, авария произошла на плотине ДнепроГЭСа.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «КІА» не справился с управлением и вытолкнул пассажирский микроавтобус на встречную полосу, где тот совершил столкновение с «Ланосом», после чего произошло столкновение транспортных средств с легковым автомобилем «Хюндай». В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу было доставлено 8 человек», - сообщили в ГАИ.

По информации заместителя главврача станции «Скорой помощи» Запорожья Нелли КОСТИКОВОЙ, двое из доставленных в больницу после оказания медицинской помощи был отправлены домой, а состояние шести пострадавших потребовало их госпитализации.

Большинство пострадавших - пассажиры маршрутки - получили ушибы груди, лица, переломы носа, конечностей, сотрясение мозга. У двоих жертв ДТП - тяжелые черепно-мозговые травмы.

По факту ДТП проводится расследование.