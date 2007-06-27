Реплика Премьер ежемесячно дает одни и те же поручения своим чиновникам...

Даже на сердце стало теплее, когда услышала, как члены правительства переживают за своевременное принятие госбюджета на 2008 год. Вчера все СМИ сообщили, что премьер-министр Виктор Янукович поручил правительству к сентябрю подготовить проект госбюджета на 2008 год.

Но... Журналюги, что ж вы пишете? Это же все равно что написать: “Янукович поручил правительству обеспечить, чтобы после лета наступила осень” или что-то вроде того. Правительство, ОБЯЗАНО в соответствии с действующим Бюджетным кодексом до 15 сентября представить в Верховную Раду проект госбюджета на следующий год.

Но и это не всё. Создалось впечатление, что лично премьер (читай – та сила, которую он возглавляет) решил сделать предвыборный пиар из такого чисто технического, можно сказать – рутинного, ежегодного процесса, как подготовка бюджета. И это приходит в голову, во-первых, потому, что за последние несколько дней и пресс-службу Партии регионов, и депутатов от ПР согласованным хором акцентировали на необходимости своевременного принятия бюджета-2008 и на том, каким суперреволюционным будет настоящий документ для рядового украинца.

А во-вторых, ситуация, кажется, уже переходит в раздел “Смех сквозь слезы”. Сначала приведу факты, потом – рассуждения. Вчерашний день, 26 июня, заголовок на УНИАН: “Янукович поручил правительству к сентябрюю подготовить проект госбюджета на 2008 год”; следующая дата, месяц назад – 30 мая, заголовок на УНИАН: “Янукович поручил Кабмину к сентябрю подготовить проект госбюджета-2008”. Как говорится, найдите десять отличий (кроме даты).

Из этого следует абсолютно логичный, как по мне, вопрос. 1) Это два разных поручения (датированные разными числами) или речь идет ли об одном и том же поручении (по логике приоритетов – майском). 2) Если поручение, о котором Янукович сказал вчера, – что-то новое, то что произошло с майским? Либо оно не выполняется правительственными чиновниками, и тогда это значит, что есть проблемы с исполнительной дисциплиной в правительстве и что график подготовки бюджета срывается (а иначе, зачем же поручать одно и то же второй раз?). Соответственно, кто-то из чиновников должен быть наказан... за невыполнение майского поручения Януковича.

Или все намного проще – просто премьер-министр Виктор Янукович, по совместительству – лидер Партии регионов, решил еще раз засветить свою причастность к святому делу – подготовке бюджета государства – и просто еще раз рассказал СМИ о своем поручении месячной давности, при этом деликатно не уточнив дату.

Разве кто-то помнит, что месяц назад Янукович говорил фактически то же!? Главное, чтобы электорат постоянно, изо дня в день все предвыборные месяцы слышал о том, что “ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЛИЧНО И ВСЕ КОАЛИЦИОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБОТЯТСЯ О БЮДЖЕТЕ-2008”, то есть, об улучшении жизни граждан, и что лишь при этом правительстве государство получит супербюджет. Вывод, который должны заложить в головы электорату эти заклинания, – хочешь хорошо жить в следующем году – голосуй за Партию регионов.

Не удивлюсь, если где-то в конце июля, а вероятнее всего – в начале августа, когда официально стартует предвыборная кампания, – Виктор Федорович выйдет на заседание правительства и скажет... что он “поручил правительству к сентябрю подготовить проект госбюджета на 2008 год”.

Светлана Майко, г. Киев