Суд освободил студентку, которая готовила яичницу на Вечном огне

Печерский райсуд Киева сегодня изменил меру пресечения для студентки Анны СИНЬКОВОЙ, которую обвиняют в приготовлении яичницы на Вечном огне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Теперь, до принятия судом окончательного решения, подсудимая будет находиться под подпиской о невыезде. До этого 20-летнюю Анну три месяца удерживали в следственном изоляторе.

Как отметил в комментарии один из адвокатов обвиняемой «свободовец» Сидор КИЗИН, «сегодня суд удовлетворил наше третье подряд ходатайство об освобождении А.СИНЬКОВОЙ из-под стражи».

По его словам, «с самого начала у суда не было аргументов для объяснения, почему девушка должна находиться в следственном изоляторе. Почему-то до этого времени суд не реагировал на ходатайство об изменении меры пресечения, даже невзирая на то, что в деле были ходатайства о взятии на поруки от четырех народных депутатов».

Как сказал адвокат, в дальнейшем защита будет требовать закрытия дела против А.СИНЬКОВОЙ из-за отсутствия уголовного преступления.

Как сообщалось, 20-летняя студентка А.СИНЬКОВА находилась под арестом в Лукьяновском СИЗО с 29 марта. В декабре прошлого года она с несколькими другими девушками поджарила яичницу на Вечном огне в Парке славы в Киеве, протестуя против бессмысленного сжигания газа в поддержку тоталитарной советской символики вместо, чтобы тратить эти деньги на еще живых ветеранов. А.СИНЬКОВОЙ инкриминируют статью 297 ч. 2 УКУ «Надругательство над могилой» (от 3 до 5 лет лишения свободы).