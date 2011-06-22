В Секретариате ГУАМ поговорили об экономике и торговле

В Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось 11-е заседание Рабочей группы по экономике и торговле, в котором приняли участие представители профильных министерств государств-членов ГУАМ.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, участники заседания, которое проходило 20-21 июня, заслушали информацию о социально-экономическом развитии государств-членов ГУАМ.

Также обсуждались проекты таких документов как «Порядок создания и деятельности рабочего органа, координирующего действия сторон Соглашения о создании свободной торговой зоны между государствами-членами ГУАМ» и «Протокол о правилах определения страны происхождения товаров», после чего на заседании было решено продолжить работу по их согласованию.

Следующее заседание участники группы договорились провести во втором полугодии текущего года.