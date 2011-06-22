В Секретариате ГУАМ поговорили об экономике и торговле

13:04, 22 июня 2011
Разное
999 0

Заседала рабочая группа

В Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось 11-е заседание Рабочей группы по экономике и торговле, в котором приняли участие представители профильных министерств государств-членов ГУАМ.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, участники заседания, которое проходило 20-21 июня, заслушали информацию о социально-экономическом развитии государств-членов ГУАМ.

Также обсуждались проекты таких документов как «Порядок создания и деятельности рабочего органа, координирующего действия сторон Соглашения о создании свободной торговой зоны между государствами-членами ГУАМ» и «Протокол о правилах определения страны происхождения товаров», после чего на заседании было решено продолжить работу по их согласованию.

Следующее заседание участники группы договорились провести во втором полугодии текущего года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter