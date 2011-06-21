Замены внутренних паспортов на электронные от Украины требует ЕС?

Консорциум "ЕДАПС" заявляет о своей готовности начать серийный выпуск биометрических паспортов и ID-карт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам генеральный директор ОАО «КП ВТИ» (участник консорциума «ЕДАПС») Андрей ПЕРВУШИН.

По словам А.ПЕРВУШИНА, Украина сегодня полностью готова выполнить требования Евросоюза по внедрению электронных паспортов без привлечения дорогостоящих иностранных технологий и компаний. К тому же, отметил он, украинская разработка в несколько раз дешевле заграничных аналогов.

Как сообщил А.ПЕРВУШИН, "ЕДАПС" уже созданы прототипы биометрического паспорта и ID-карт, которые переданы руководству страны и Министерству внутренних дел.

А.ПЕРВУШИН также сообщил, что биометрический паспорт «ЕДАПС» прошел проверку авторитетных международных экспертов. По его словам, подтверждением высокого уровня защищенности паспорта является тот факт, что на базе биометрического паспорта украинского производства изготавливаются паспорта для сотрудников "Интерпола".

По словам директора Департамента по вопросам защиты документов консорциума «ЕДАПС» Людмилы ШВЕД, в электронных документах консорциума «ЕДАПС» применен многослойный поликарбонат, электронный чип, уникальная деметаллизированная голограмма с высоким уровнем разрешения, а также – традиционные способы защиты документов, такие, как фоновая печать и т.д. Она отметила, что такие методы полностью исключают подделку документов – как биометрического паспорта, так и паспортной ID-карты.

А.ПЕРВУШИН сообщил, что Государственный центр персонализации документов готов производить сегодня 4-5 тыс. паспортов в сутки, а при полной загруженности предприятие готово увеличить производство паспортов до 10-15 тыс. в сутки.

А.ПЕРВУШИН также отметил, что не видит сегодня никаких технологических причин, которые бы помешали производству биометрических паспортов, "кроме политических причин".

Он сообщил, что трудовым коллективом консорциума «ЕДАПС» было подготовлено и направлено Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ открытое письмо, в котором было заявлено о готовности к внедрению биометрической идентификации и выпуску электронных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство. Трудовой коллектив консорциума призвал Виктора ЯНУКОВИЧА обратить внимание на события, происходящие вокруг внедрения электронных документов, и просит поддержать разработки отечественных производителей.

Справка УНИАН. Консорциум «ЕДАПС» - группа с полным циклом предприятий по производству и внедрению высокозащищенных идентификационных документов и информационных систем.

Паспорта и идентификационные документы, производимые «ЕДАПС», были признаны ICAO и ОБСЕ одними из лучших в мире.

Консорциум «ЕДАПС» обладает современными и полностью сертифицированными мощностями, включая одно из крупнейших производств по выпуску и аутсорсингу персонализации платежных карт VISA и MasterCard. «ЕДАПС» имеет опыт в защите документов и товаров с использованием технологий в области лазеров, поликарбоната, биометрии, деметаллизированных голограмм, контактных, бесконтактных чипов и IT-технологий.