Джип врезался в КамАЗ: трое погибших

В Макеевке Донецкой области произошло лобовое столкновение автомобиля „Mitsubishi Outlander” и грузового автомобиля „КамАЗ”.

В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ Донецкой области, трагическое ДТП произошло вчера около 19.00 в Кировском районе г. Макеевки на технологической дороге канала «Северский Донец» (в районе Ясиновского коксохимического завода). По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля „Mitsubishi Outlander” не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся навстречу грузовым автомобилем КамАЗ.

В результате ДТП водитель и два пассажира иномарки (женщины возрастом 55-60 лет) погибли, а водитель грузовика с переломом руки был доставлен в больницу.

Причины дорожно-транспортного происшествия расследуются.