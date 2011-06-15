Зачем “регионалы” вводят скидки для своих членов в развлекательных заведениях

Членам молодежной организации "Молодые регионы" будут предоставлены эксклюзивные скидки в магазинах, развлекательных учреждениях и медицинских заведениях по всей Украине.

Презентация соответствующей дисконтной карточки для молодежи анонсирована на 16 июня, идет речь в пресс-релизе, разосланном "Молодыми регионами", пишет Остров.

"Дисконтная карта "Молодые регионы" - это эксклюзивный клуб Всеукраинской молодежной организации. Эта карточка может быть средством оплаты за определенные услуги и гарантией предоставления скидки для членов "Молодых регионов" в торговых представительствах партнеров Дисконтного клуба", - идет речь в пресс-релизе.

В частности, члены молодежного крыла "Партии регионов" смогут пользоваться скидками на приобретение одежды, обуви, косметики, парфюмерии, услуг салонов красоты, спорткомплексов и культурно-развлекательных учреждений.

В перспективе дисконтную программу планируется распространить на медицинские учреждения, продовольственные магазины, рестораны, кафе и АЗС, уверяют “регионалы”.

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А зачем дисконтные карточки “регионалам”?

Чтобы преодолеть внутрипартийный кризис и привлечь к “обслуживанию” больше клиентов?

Николай Писарчук