Авария на Киевской птицефабрике: пострадал работник предприятия

В 20 часов 40 ми. 18 июня в Дарницком районе Киева на коммунальном предприятии "Киевская птицефабрика", в помещении компрессорного цеха, из-за порыва прокладки компрессора произошла утечка около 100 кг паров аммиака (в цехе находилось около 9 т аммиака).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате аварии получил ожоги машинист холодильной установки, который госпитализирован в городскую больницу. Распространение аммиака за пределы цеха не произошло. В 23 часа. 45 мин. утечка ликвидирована путем перекрытия основных и дублирующих вентилей. К ликвидации аварии были привлечены специализированные аварийно-спасательные подразделы (Киевского военизированного горно-спасательного отряда, Мобильного спасательного центра и Государственной пожарной охраны) МЧС и аварийные подразделения коммунальных служб города.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.