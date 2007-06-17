Концерт Элтона Джона (8 фото)

Благотворительный концерт Элтона Джона в Киеве стал первым крупным событием новой программы «на краю!» (разработанной в ответ на тревожные прогнозы международных экспертов относительно развития эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине). Для выступления певца была установлена 24-метровая сцена, а сам Майдан для поклонников творчества Элтона Джона, была разбита на фан-зоны. По данным СМИ, послушать культового мастера пришли 200 тысяч человек. Приезд певца в Украину организован фондом Елены Франчук «АнтиСПИД».

Фото Александра Синицы / УНИАН