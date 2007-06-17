Концерт Элтона Джона (8 фото)
19:31, 17 июня 2007
Разное
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Послушать музыканта пришли тысячи людей
Благотворительный концерт Элтона Джона в Киеве стал первым крупным событием новой программы «на краю!» (разработанной в ответ на тревожные прогнозы международных экспертов относительно развития эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине). Для выступления певца была установлена 24-метровая сцена, а сам Майдан для поклонников творчества Элтона Джона, была разбита на фан-зоны. По данным СМИ, послушать культового мастера пришли 200 тысяч человек. Приезд певца в Украину организован фондом Елены Франчук «АнтиСПИД».
|Елена Франчук и Виктор Пинчук
|Наталья Могилевская и Леонид Кучма
|Таисия Повалий, Виктор Пинчук и Ани Лорак
|Элтон Джон и гитарист Дейви Джонстон
|Вид с Майдана на сцену
|Вид со сцены на Майдан
Фото Александра Синицы / УНИАН
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