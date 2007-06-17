Концерт Элтона Джона (8 фото)

19:31, 17 июня 2007
Разное
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Послушать музыканта пришли тысячи людей

Благотворительный концерт Элтона Джона в Киеве стал первым крупным событием новой программы «на краю!» (разработанной в ответ на тревожные прогнозы международных экспертов относительно развития эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине). Для выступления певца была установлена 24-метровая сцена, а сам Майдан для поклонников творчества Элтона Джона, была разбита на фан-зоны. По данным СМИ, послушать культового мастера пришли 200 тысяч человек. Приезд певца в Украину организован фондом Елены Франчук «АнтиСПИД».

Елена Франчук и Виктор Пинчук

Наталья Могилевская и Леонид Кучма

Таисия Повалий, Виктор Пинчук и Ани Лорак

Элтон Джон и гитарист Дейви Джонстон

Вид с Майдана на сцену

Вид со сцены на Майдан

Одна из 200 тысяч

Фото Александра Синицы / УНИАН

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