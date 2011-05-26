Инспектор ГАИ сгорел в ДТП на трассе Киев-Чоп

Сегодня, 26 мая, около 02.00 на 817 км. автодороги Киев-Чоп произошла ДТП при участии инспектора Об этом ЗИКу сообщили в ОГАИ в Закарпатской области.

Двигаясь в направлении Чопа, водитель автомобиля Тойота Камри, 35-летний майор милиции, старший инспектор ДПС ОГАИ, столкнулся с трактором ЮМЗ с установленным оборудованием для полива полей, на котором не было габаритных огней.

Трактор двигался в попутном направлении, после чего автомобиль Тойоту отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Даймлер Крайслер. В результате ДТП автомобиль Тойота Камри с водителем и пассажиром сгорели полностью. У обоих погибших осталось по двое несовершеннолетних детей.