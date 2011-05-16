Пьяный водитель вез хасидов в Умань

В Винницкой области пьяный водитель на автобусе «Неоплан» перевозил хасидов в Умань.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Госавтоинспекции в Винницкой области, в районе аэропорта «Гавришевка» 15 мая работники ГАИ за грубое нарушение правил дорожного движения остановили автобус «Неоплан», в котором водитель в состоянии алкогольного опьянения перевозил хасидов в Умань.

Как сообщил правонарушитель, он перевозил иностранцев - хасидов из Меджибожа в Умань. Двуярусный автобус был заполнен пассажирами, среди которых было немало детей. Как выяснилось в ходе проверки, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

С целью обеспечения безопасности пассажиров им был предоставлен другой автобус.

Водитель «Неоплана» отстранен от управления, на него составлен административный протокол, в ближайшее время суд определит ему меру наказания.

Автобус поставлен на арест-площадку.