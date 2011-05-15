В МВФ заявляют, что работают несмотря на секс-скандал

Международный валютный фонд продолжает работать в обычном режиме, несмотря на арест главы Фонда Доминика СТРОСС-КАНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВФ, с таким заявлением сегодня выступила директор Департамента внешних отношений МВФ Кэролайн АТКИНСОН.

«МВФ продолжает в полном объеме выполнять свои функции и задачи», - подчеркнула она.

При этом К.АТКИНСОН отметила, что МВФ не дает никаких комментариев по поводу задержания главы Фонда.

Как сообщал УНИАН, 14 мая глава Международного валютного фонда Д.СТРОСС-КАН был арестован в Нью-Йорке за несколько минут до вылета в Париж. Полиция предъявила ему ряд обвинений в преступлениях на сексуальной почве в отношении горничной гостиницы, где он проживал.