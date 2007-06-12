Во Львовской области школьница погибла под колесами поезда

На железнодорожной станции села Закомарье Бусского района Львовской области вчера грузовой поезд смертельно травмировал 16-летнюю школьницу, жительницу Бусского района.

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины во Львовской области, девушка приехала электричкой в село Закомарье, и при переходе через железнодорожное полотно в неустановленном для этого месте была буквально раздавлена товарным поездом, который двигался со стороны города Броды в направлении Львова.