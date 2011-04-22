Мастер-класс "Как правильно строить малый бизнес в современных условиях"

"КАК ПРАВИЛЬНО СТРОИТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ"

Программа:

1. Управление людьми как процесс. Коротко и без прикрас.

2. Мотивация руководителя, или Что ведёт руководителя к достижению поставленной цели.

3. Формирование личности руководителя: формула управленческих умений, рефлекс цели, ответственность и «вирус ответственности».

4. Функции руководителя и порядок их выполнения: основные и «сквозные» функции, распределение функций, ответственности и полномочий в подразделении / компании.

Автор и ведущая мастер-класса: Елена ЛАМАНОВА – специалист по управлению людьми в коммерческих и некоммерческих организациях, сертифицированный коуч, бизнес – тренер, учредитель и директор компании «Триллиум™» / г. Киев, (www.trillium.com.ua), автор и руководитель проектов: «Школа Линейного Руководителя» (http://trillium.com.ua/agentstvo-po-upravleniyu-personalom/) и «Школа Семейного Бизнеса» (http://trillium.com.ua/centr-obrazovaniya/). Опыт работы в сфере обучения и развития: с 1992 года (18 лет)

Дата: Четверг, 28 апреля 2011 г.

Начало: 19:00.

Продолжительность: 2 часа

Место: УНИАН, г.Киев, ул. Крещатик 4

Стоимость участия - 100 грн.

(Регистрация по тел. (044) 279-33-53; или по эл. почте vika@unian.net)