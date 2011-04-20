График поминальных дней на кладбищах в Киеве

Поминальные дни в Киеве пройдут с 1 до 9 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА, в частности, 1 мая киевляне смогут помянуть родственников и близких на Лесном, Совском, Святошинском, Пуща-Водицком, Чапаевском, Пироговском, Корчеватском, Братском, Соломенском, Мышеловском, Шулявском, Северном, Южном и Старообрядном кладбищах.

2 мая поминальные дни пройдут на Дарницком, Позняковском, Куреневском, Зверинецком, Беличанском, Бортничанском, Троещенском, Выгуровском и Жулянском кладбищах.

На Байковом, Быковнявском и Михайловском кладбищах Дни памяти состоятся 3 мая.

На Городском кладбище поминальные дни пройдут 4 мая, а на Военном – 9 мая.

Для подвоза киевлян к кладбищам в поминальные дни коммунальное предприятие «Киевпасстранс» обеспечит город необходимым количеством подвижного состава.