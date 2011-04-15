Австрийский "Черный крест" просит Прикарпатье о содействии

Австрийская общественная организация «Черный крест» просит власть Прикарпатья о содействии в содержании в надлежащем состоянии мест захоронений австрийских воинов времен Первой мировой войны на территории области.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.

На Прикарпатье находятся представители общественной организации Австрии «Черный крест», которая заботится о восстановлении и благоустройстве военных захоронений на местах боев в разных государствах, в том числе в Украине.

Сегодня руководитель организации Отто ЯУС и помощник президиума «Черного креста» полковник Эрвин ФИТЦ встретились с заместителем председателя облгосадминистрации Романом ИВАНИЦКИМ.

По словам О.ЯУСА, этот визит связан с просьбой к областной власти посодействовать содержанию в надлежащем состоянии кладбища вблизи села Татарив Яремчанского горсовета. Военные захоронения там были восстановлены при участии «Черного креста» 8 лет назад. Все это время кладбищем опекалась местная жительница, которая уже умерла.

Р.ИВАНИЦКИЙ пообещал, что областная власть будет способствовать благородному делу, которое ведет «Черный крест» на территории Прикарпатья «ради сохранения памяти и исторической правды».

Справка УНИАН. Австрийская общественная организация «Черный крест» создана в 1918 году. Ее членами являются преимущественно пенсионеры, историки, работники архивов. На волонтерской основе они проводят поисковые и восстановительные работы на месте боев в Словении, Северной Италии, Хорватии, России, Беларуси, Польше, Украине.