Официальный запрет любовниц будет оформлен как защита прав женщин

Законодатели южно-китайской провинции Гуандун планируют официально запретить содержание любовниц, сообщает газета "Синьцзин бао".

Предполагается, что запрет будет оформлен поправками в положение государственного закона о защите прав женщин в провинции Гуандун.

"Внесение этих поправок призвано поддержать и укрепить стабильность брака", - цитирует газета местного депутата Чэн Цзинчу (Cheng Jingchu).

Согласно предложенным изменениям, планируется ввести запрет на любовниц - как на совместное проживание, так и на внебрачные связи, поскольку подобная практика, по мнению инициаторов документа, "наносит ущерб семьям одной или обеих сторон".

Практика заведения любовниц (наложниц), традиционная для старого Китая, в последние годы активно возрождается. Власти реагируют на это явление резко отрицательно, стремясь идеологическими и административными способами предотвратить эту тенденцию.

В современном Китае наличие любовницы может стать поводом для увольнения чиновника с госслужбы. В частности, вице-мэр Пекина Лю Чжихуа в 2006 году был снят с должности за получение взяток и содействие своей любовнице в "получении прибыли".

Обиженные любовницы также представляют собой угрозу для чиновников. В минувшем году бывший заместитель командующего ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ван Шоуе (Wang Shouye) лишился поста за "моральное разложение", превышение служебных полномочий и взятки.

О незаконной деятельности Вана властям сообщила неназванная молодая женщина, признавшая, что "длительное время" находилась с Ван Шоуе "в близких отношениях".

РИА "Новости"