Абдулов и Ярмольник избили репортёра газеты ”Твой день” (фото)

Празднование дня рождения известного актера Александра Абдулова закончилось скандалом. Именинник со своим близким другом Леонидом Ярмольником напали на репортера газеты "Твой день". Фотография избитого корреспондента Марата Сайченко помещена на первую страницу издания. У молодого человека сильно разбит нос, на лице несколько синяков, майка разорвана, руки в крови.

Глубоко за полночь актер вместе со своим другом Леонидом Ярмольником у ресторана Центрального дома литераторов набросились на фотографа Марата Сайченко, который делал снимки мероприятия. По утверждению самого избитого корреспондента, оба были сильно пьяны.

Выходя из ресторана, Александр Гаврилович, находившийся в состоянии опьянения, кричал: "Если хоть одна фотография где-нибудь появится, я тебя убью! Слышишь, мамой своей клянусь, убью! Ты больше ни одного снимка в своей жизни не сделаешь. Я тебя запомнил! Я тебя все равно найду! Ты жить не будешь".

Затем к Абдулову присоединился Ярмольник. Он схватил за руку Сайченко, в свое время безнаказанно фотографировавшего Анджелину Джоли и Брэда Питта, Селин Дион, короля поп-музыки Майкла Джексона и даже бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, и попытался вырвать у него камеру, но безуспешно. Тогда Ярмольник схватил фотографа за футболку и наотмашь ударил его по лицу, после чего к рукоприкладству присоединился Абдулов.

После случившегося Марат Сайченко полдня провел в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Отметим, газета "Твой день", рассказавшая историю избиения своего журналиста, просит считать статью официальным заявлением в прокуратуру Москвы.

Александр Абдулов - рьяный поборник тайны личной жизни. Он не раз высказывался о том, что пресса не имеет права разглашать информацию без ведома героя статьи. По этому поводу он уже судился, по крайней мере, с двумя крупными газетами

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